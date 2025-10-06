На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве фигурант дела о вымогательстве стал обвиняемым по статье о терроризме

Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Следствие предъявило новое обвинение мужчине, ранее осужденному за вымогательство 7 млн рублей. Об этом сообщило РИА Новости.

Фигуранта теперь подозревают в содействии террористической деятельности. В материалах дела указано, что суд уже признал мужчину виновным в вымогательстве крупной суммы и приговорил к 8,5 года колонии строгого режима. Сам осужденный утверждал, что пытался помочь рабочим вернуть долг от бизнесмена «из человеческих побуждений», однако суд указал, что он также присвоил автомобиль потерпевшего.

Несмотря на вынесенный приговор, в колонию осужденный не был этапирован и оставался в СИЗО. Следователи пришли к выводу, что еще до ареста он мог совершить преступление, предусмотренное статьей 205.1 УК РФ — «Содействие террористической деятельности», включая вербовку и склонение к преступлениям экстремистской направленности.

Обвиняемый просил изменить меру пресечения, указывая, что имеет семью, четверых детей и постоянное место жительства в Москве. Защита настаивала, что обстоятельства давние и оснований для ареста нет.

Следствие, однако, заявило, что мужчина имеет обширные криминальные связи, умеет скрываться и может оказать давление на свидетелей. Суд согласился с доводами прокуратуры и оставил обвиняемого в СИЗО до рассмотрения дела.

Ранее уроженца Узбекистана арестовали в Москве по делу о финансировании терроризма.

