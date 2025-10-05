Экс-министра здравоохранения Дагестана арестовали

Бывший министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева арестована по делу о мошенничестве на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда региона.

В публикации отмечается, что Кировский районный суд Махачкалы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Беляевой.

Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

«Суд постановил избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, т. е. по 3 декабря 2025 года», — заявили в пресс-службе.

До этого в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова, ранее приговоренного к 12 годам колонии за создание преступного сообщества и ряд других преступлений, возбудили новое уголовное дело.

Абызову было предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По ней экс-министру грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчину задержали в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за рубеж.

Ранее суд арестовал имущество госсекретаря Дагестана.