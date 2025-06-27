Суд арестовал имущество госсекретаря Дагестана

Суд по иску Генпрокуратуры России к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову арестовал движимое и недвижимое имущество, а также деньги на счетах 10 компаний. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что арест был наложен на компании «Каспетролсервис», «МСБ Холдинг», «Дагестанские новые технологии», «Нефтепродуктснаб», «Транс Тек», «АМО Бизнес», «АСКО Плюс», «Каспий-Петрол», «Нефтепродукттрейд» и «Русальянсбизнес».

Подчеркивается, что было арестовано все движимое имущество предприятий, а также деньги на счетах в банках и других кредитных организациях.

До этого сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ в рамках поданного иска намерена взыскать нефтебазу семьи Магомедова.

25 июня сотрудники силовых структур задержали госсекретаря Дагестана и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомеда-Султана Магомедова. Перед этим в республике и ряде российских городов прошли масштабные обыски, силовики «изъяли огромное количество налички». Оперативники посетили 50 адресов, связанных с именем чиновника. Задержание госсекретаря связывают с расследованием незаконной приватизации «Дагнефтепродукта». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в трех московских квартирах прошли обыски по делу госсекретаря Дагестана.