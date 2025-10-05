В Болгарии предупредили о помехах и подмене данных GPS в небе над страной

Авиационные службы Болгарии заявили о возможных помехах в работе GPS

В воздушном пространстве Болгарии возможны помехи и неправильная передача данных глобальной спутниковой навигационной системой GPS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерской службе Софии.

По его словам, авиационные службы призвали экипажи сохранять бдительность и информировать диспетчеров обо всех инцидентах, когда возникают помехи или происходит подмена данных.

Источник обратил внимание на то, что при выполнении полетов можно пользоваться стандартными навигационными системами — первичной радиолокацией, голосовой связью и системой захода на посадку. Они работают штатно.

Ожидается, что предупреждение о сбоях систем навигаций будет действовать до конца осени.

В сентябре обломки дрона-камикадзе «Сыч» Вооруженных сил Украины нашли на побережье Болгарии в районе крупного курортного города Бургас. На кадрах оттуда видно, что части дрона волной отнесло к берегу.

Ранее Киев заявил, что «кроты» Москвы запускают БПЛА в Европе.