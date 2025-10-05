На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полчища мраморных клопов атаковали российский регион

Жители Краснодарского края пожаловались на полчища мраморных клопов, которые проникают в многоквартирные и частные дома, а также в автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации отмечается, что распространение насекомых наблюдается от Анапы и Сочи до Апшеронского и Северского районов. Местные жители пытаются избавиться от клопов с помощью пылесосов, ставят москитные сетки, а также натирают подоконники эфирными маслами, чтобы отпугнуть запахом. Все эти способы «не особо помогают», говорится в публикации.

«Еще это насекомое называют жуком-вонючкой из-за неприятного запаха, который производится в специальных железах. Их выделения могут вызывать аллергические реакции у людей», — отмечает издание.

Активность клопов связывают с поиском насекомыми убежища для зимовки.

25 сентября сообщалось, что ученики одной из школ в Санкт-Петербурге жалуются на нашествие тараканов. Тараканы присутствуют в учебных классах, столовой, туалетах и гардеробной. По информации издания, дети сталкиваются с насекомыми в еде и даже в мыле, которым моют руки.

Ранее в Нижнем Новгороде на видео попал конфликт соседей из-за клопов и тараканов.

