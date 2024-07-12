В Нижнем Новгороде на видео попал конфликт соседей из-за клопов и тараканов

В Нижнем Новгороде мужчины поссорились из-за клопов и тараканов. Видеозапись конфликта появилась в сообществе микрорайона Верхние Печеры во «ВКонтакте».

По словам автора публикации, инцидент произошел 10 июля у подъезда дома №3 на улице Германа Лопатина. Двое местных жителей, вероятно, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, поссорились, выясняя причину нашествия насекомых-вредителей в квартиру одного из них.

Судя по записи, мужчина в рубашке был уверен, что во всем виноват его приятель. Последний громко отрицал обвинения, а затем ударил оппонента кулаком по голове. Пострадавший упал на асфальт и долгое время не подавал признаков жизни. За него заступился другой мужчина, который предложил нападавшему подраться с ним.

Чем закончилось противостояние соседей, не уточняется.

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