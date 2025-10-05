В МВД РФ порекомендовали не указывать в соцсетях полные данные о себе

В МВД РФ посоветовали не указывать полностью в соцсетях фамилию, имя и отчество

В Министерстве внутренних дел России посоветовали гражданам при использовании социальных сетей не указывать свои полные фамилию, имя и отчество, а также дату рождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ ведомства.

«Важно в публичных профилях в соцсетях не давать критический объём персональных данных, который позволит получить дополнительную информацию», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для выстраивания коммуникации достаточно настоящих имени и фамилии, при этом предоставление этих данных не несет в себе никаких рисков.

До этого данные мониторинга исследовательского центра Sidorin Lab показали, что наиболее уязвимой аудиторией для кибермошенников в России оказались граждане в возрасте от 25 до 39 лет. На их долю приходится 32,5% упоминаний о случаях обмана в социальных сетях.

