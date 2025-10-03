Центробанк назвал самые распространенные фразы мошенников

Центральный Банк России опубликовал список из десяти самых популярных фраз, используемых мошенниками. Ими регулятор поделился в своем Telegram-канале.

«Мы собрали топ-10 распространенных фраз кибермошенников, которые они сейчас используют чаще всего. По ним можно быстро вычислить обман», — отметили в ЦБ.

Перечень распространенных фраз, применяемых мошенниками при телефонных звонках:

«Переключаю вас на сотрудника ЦБ»;

«Финансирование запрещенной организации»;

«Звоню по поводу удаленной работы».

Также в попытках обмануть граждан преступники прибегают к подобным словосоетаниям:

«Это отдел курьерской доставки»;

«На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства»;

«Необходимо задекларировать денежные средства и ценности»;

«Ваш аккаунт на портале «Госуслуг» взломан».

В сообщениях через мессенджеры мошенники часто используют следующие фразы:

«Беспокоит директор департамента»;

«Это ты на фото?»;

«Оплатите имеющуюся задолженность».

В случае, если вы или ваши родные услышали подобные фразы во время телефонного разговора, ЦБ рекомендует просто прервать звонок. Если же вы получили электронное письмо с аналогичными выражениями, проигнорируйте его и заблокируйте отправителя.

Ранее аналитики предупредили, кто из россиян является основной мишенью мошенников.