Центробанк назвал самые распространенные фразы мошенников

Центральный Банк России опубликовал список из десяти самых популярных фраз, используемых мошенниками. Ими регулятор поделился в своем Telegram-канале.
«Мы собрали топ-10 распространенных фраз кибермошенников, которые они сейчас используют чаще всего. По ним можно быстро вычислить обман», — отметили в ЦБ.
Перечень распространенных фраз, применяемых мошенниками при телефонных звонках:
«Переключаю вас на сотрудника ЦБ»;
«Финансирование запрещенной организации»;
«Звоню по поводу удаленной работы».
Также в попытках обмануть граждан преступники прибегают к подобным словосоетаниям:
«Это отдел курьерской доставки»;
«На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства»;
«Необходимо задекларировать денежные средства и ценности»;
«Ваш аккаунт на портале «Госуслуг» взломан».
В сообщениях через мессенджеры мошенники часто используют следующие фразы:
«Беспокоит директор департамента»;
«Это ты на фото?»;
«Оплатите имеющуюся задолженность».
В случае, если вы или ваши родные услышали подобные фразы во время телефонного разговора, ЦБ рекомендует просто прервать звонок. Если же вы получили электронное письмо с аналогичными выражениями, проигнорируйте его и заблокируйте отправителя.
