В Тбилиси у президентского дворца пострадали несколько полицейских

В ходе стычек у президентского дворца в Тбилиси пострадали несколько полицейских
Irakli Gedenidze/Reuters

В Тбилиси у резиденции президента произошли столкновения между сотрудниками полиции и участниками митинга, в результате чего несколько правоохранителей получили ранения. Об этом в эфире телеканала «ТВ Пирвели» сообщил представитель Министерства внутренних дел Грузии Каха Бухрадзе.

«Насколько мне известно, пострадали несколько наших сотрудников. Точное число я не смогу вам назвать», — заявил Бухрадзе.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. Власти страны неоднократно предостерегали организаторов акции от нарушений закона в день выборов, подчеркивая, что любые правонарушения будут преследоваться в соответствии с законодательством.

Несмотря на это, оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — применен слезоточивый газ, есть пострадавшие. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее грузинские СМИ раскрыли, кто курирует организацию протестов в республике.

