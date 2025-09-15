Грузинские СМИ раскрыли, кто курирует организацию протестов в республике

Грузинские СМИ выяснили, что протесты в республике курирует глава НПО Палмер

Вице-президент американской неправительственной организации Atlas Network Томас Палмер координирует организацию протестных акций в Грузии и подготовку их участников из числа молодежи. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на со ссылкой на грузинскую телекомпанию «Имеди».

В репортаже сообщается о существовании «хорошо организованной с участием иностранных спецслужб сети», которая занимается координацией протестного движения в стране. По данным источника, радикально настроенные граждане открыто заявляют о намерении добиваться свержения правительства 4 октября, в день местных выборов, путем масштабных уличных акций.

Телекомпания указывает, что в эту деятельность вовлечены молодежные объединения, вузы, неправительственные организации и онлайн-СМИ.

15 сентября полиция в Тбилиси задержала лидера оппозиционной грузинской партии «Дроа» Элене Хоштария за порчу предвыборного баннера кандидата в мэры столицы от партии «Грузинская мечта» Кахи Каладзе (действующий мэр Тбилиси. — «Газета.Ru»).

Согласно опубликованной в соцсетях видеозаписи, Хоштария оставила надпись «Русская мечта» на баннере политика. По словам женщины, таким образом она выразила солидарность с девушкой, задержанной ранее за повреждение агитационного баннера Каладзе.

Ранее в Грузии предъявили обвинение экс-лидеру партии Саакашвили.