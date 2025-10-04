В Новой Москве спасатели достали человека без сознания из горящей квартиры

В Щербинке на Пушкинской улице произошел пожар в жилом доме, есть пострадавшие

В Щербинке в Новой Москве произошел пожар на Пушкинской улице. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» в Telegram-канале.

В публикации говорится, что из горящей квартиры спасли одного человека без сознания, с помощью подъемника эвакуировали четырех взрослых и грудного ребенка.

Журналисты отметили, что пожар произошел в трехкомнатной квартире. По предварительным данным, загорелись вещи на площади 8 квадратных метров.

Позже стало известно, что в результате пожара одного человека спасти не удалось.

До этого пожарные ликвидировали возгорание на Мелитопольской улице на юге Москвы. По данным МЧС, возгорание произошло на территории производственного предприятия. Огонь был оперативно потушен на площади 10 квадратных метров. По предварительной информации пострадавших нет. В тушении было задействовано порядка 50 человек и 14 единиц техники.

В Нижнем Новгороде произошел пожар в административном здании.