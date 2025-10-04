Власти направили 1 млрд рублей на подготовку специалистов для БПЛА

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении одного миллиарда рублей из резервного фонда на реализацию федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем». Документ опубликован на сайте правительства.

Выделенные средства будут направлены на обучение около 5800 человек в текущем году.

В документе уточняется, что деньги из резервного фонда правительства получит министерство науки и высшего образования РФ для предоставления субсидии автономной некоммерческой организации «Университет Национальной технологической инициативы 2035».

Цель выделения средств — «финансовое обеспечение затрат по обеспечению профессионального развития граждан в рамках построения гибких образовательных траекторий посредством реализации дополнительных профессиональных программ и (или) программ профессионального обучения в соответствии с отраслевым заказом».

На Минобрнауки возложена ответственность за контроль над целевым и эффективным расходованием выделенных бюджетных средств. Отчет о проделанной работе должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2026 года.

Ранее Мишустин заявил, что выпуск беспилотников в РФ в три раза превысил план.