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Мишустин заявил, что выпуск беспилотников в РФ в три раза превысил план

Мишустин: выпуск беспилотных авиационных систем в РФ в три раза превысил план
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Выпуск беспилотных авиационных систем в России уже в три раза превысил запланированные объемы. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на стратегической сессии «Иннопром-2025», передает «Интерфакс».

По его словам, практически все приоритетные направления развития промышленности включили в состав новых нацпроектов по обеспечению технологического лидерства.

«Один из них — это беспилотные авиационные системы — показывает свою высокую эффективность. Выпуск такой техники уже в три раза превысил запланированные объемы. И в том числе благодаря оказанной государством помощи предприятиям, которые сейчас осваивают создание новых моделей, включая гражданские», — отметил Мишустин.

Премьер уточнил, что множество образцов техники представлено на выставке «Иннопрома», в частности, тяжелый беспилотник-амфибия, который планируют использовать для доставки грузов в труднодоступные районы..

«Мы только что ознакомились с аппаратом вертолетного типа, который первым в нашей стране получил официальный допуск к эксплуатации», — рассказал Мишустин.

При этом премьер-министр заявил, что нужно стараться не снижать заданную планку и ставить более амбициозные задачи.

В Екатеринбурге, где проходит выставка «Иннопром-2025», Мишустину показали опытный образец обновленного пассажирского самолета Ил-114-300. По словам генерального директора ПАО «ОАК» Вадима Бадеха, он создается специально для местных авиалиний. Самолет можно будет эксплуатировать в труднодоступных регионах со слабо развитой аэродромной инфраструктурой, а также в условиях низких температур.

Ранее стало известно, что Россия выделит $1,7 млрд на разработку роботов.

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