Телефонные мошенники начали притворяться работниками военкоматов

ТАСС: мошенники стали звонить жителям России под видом работников военкоматов
true
true
true
close
Shutterstock

Телефонные мошенники стали звонить гражданам под видом работников военных комиссариатов, якобы для уточнения наличия электронной повестки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Москвы.

Злоумышленники спрашивают свою потенциальную жертву о получении электронной повестки с требованием явиться в военкомат, а при отрицательном ответе предлагают продиктовать код из присланного СМС якобы для повторной отправки документа.

Опасность такой схемы заключается в том, что мошенники получают доступ к аккаунту россиянина на портале Госуслуг и могут использовать персональные данные в преступных целях, в том числе для оформления кредитов и микрозаймов.

Кроме того, код, полученный от мошенников в СМС-сообщении, может способствовать установке вредоносного программного обеспечения на гаджет.

До этого в МВД РФ сообщили, что мошенники создали Telegram-бот, который имитирует официальную форму портала «Госуслуги». В ведомстве отметили, что таким образом злоумышленники похищают деньги у россиян.

Ранее омичка перевела аферистам 13,4 млн рублей после звонка «помощника экс-работодателя».

