Омичка перевела аферистам 13,4 млн рублей после звонка «помощника экс-работодателя»

В Омске женщина отдала мошенникам более 13 млн рублей
true
true
true
close
LDprod/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Омска отдала мошенникам 13,4 миллиона рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Сначала один из аферистов представился 64-летней женщине заместителем главврача больницы, где она раньше работала. Выяснилось, что кто-то якобы взломал сайт учреждения и данные оказались в руках злоумышленников.

В дальнейшем мошенники представлялись сотрудниками разных ведомств. Неизвестные убедили пострадавшую отправить на «безопасный счет» 360 тысяч рублей, которые она отложила на отпуск. Позже она сняла деньги с вкладов в банках.

«Несмотря на предупреждения банковских служащих о возможных мошеннических схемах, она была убеждена, что сотрудничает с настоящими правоохранителями», – сообщается в публикации.

Спустя время кто-то якобы оформил доверенность, с помощью которой смог выставить ее квартиру на продажу. Продав жилье, пострадавшая перечислила средства на указанный счет.

Поняв, что ее обманули, пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено дело по статье о мошенничестве.

Ранее россиян предупредили о мошенническом Telegram-боте, имитирующем «Госуслуги».

