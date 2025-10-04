Следком Якутии завел дело по факту убийства вдовы и сына местного политика

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Республике Саха (Якутия) завели уголовное дело по факту убийства вдовы и сына известного политика Саввы Михайлова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале республиканского ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)», — сказано в сообщении.

Тела с признаками насильственной смерти обнаружили накануне.

Следователь изъял предметы, имеющие значение для установления обстоятельств преступления. Лицо, причастное к произошедшему, установлено, с ним работают следователи, добавили в ведомстве.

Как сообщал до этого Telegram-канал Baza, речь идет о вдове и сыне известного политика Саввы Михайлова, участвовавшего в СВО. Он скончался в госпитале в 2023-м.

