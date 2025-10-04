На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Следком Якутии завел дело по факту убийства вдовы и сына местного политика

СК Якутии: возбуждено уголовное дело об убийстве женщины и ребенка
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Республике Саха (Якутия) завели уголовное дело по факту убийства вдовы и сына известного политика Саввы Михайлова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале республиканского ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)», — сказано в сообщении.

Тела с признаками насильственной смерти обнаружили накануне.

Следователь изъял предметы, имеющие значение для установления обстоятельств преступления. Лицо, причастное к произошедшему, установлено, с ним работают следователи, добавили в ведомстве.

Как сообщал до этого Telegram-канал Baza, речь идет о вдове и сыне известного политика Саввы Михайлова, участвовавшего в СВО. Он скончался в госпитале в 2023-м.

До этого в Ульяновске в квартире обнаружили тела матери и двух ее дочерей. По версии следствия, смертельные травмы членам семьи нанес отец. Он якобы был зависим от онлайн-казино, что становилось причиной конфликтов. Предположительно, во время одной из таких ссор мужчина схватился за нож.

Ранее в Саратове мужчину задержали за нападение с ножом на двух студентов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами