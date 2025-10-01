На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Саратовец с ножом изрезал двух студентов

В Саратове мужчину задержали за нападение с ножом на двух студентов
true
true
true
close
Shutterstock

Жителя Саратова подозревают в нападении на 19-летних студентов. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Заводском районе. По данным полиции, у двух студентов произошел конфликт с 22-летним молодым человеком, в какой-то момент их оппонент схватился за нож.

В результате пострадавшие попали в больницу с многочисленными ранениями, информация об их состоянии не уточняется. После госпитализации медики сообщили о произошедшем в полицию.

Сотрудники МВД задержали подозреваемого, он признался в содеянном.

«Причины конфликта с потерпевшими и мотивы злоумышленника, побудившие его на совершение преступления, устанавливаются», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Если вину мужчины докажут, он может лишиться свободы на срок до 12 лет.

До этого в Краснокамске женщину госпитализировали с травмами после попытки покинуть жилье знакомого. После застолья женщина решила уйти, но мужчина не хотел этого, поэтому отбирал одежду. Помимо этого, он изрезал пострадавшей лицо.

Ранее в Калужской области мужчина вонзил знакомому нож в грудь во время ссоры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами