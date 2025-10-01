Саратовец с ножом изрезал двух студентов

В Саратове мужчину задержали за нападение с ножом на двух студентов

Жителя Саратова подозревают в нападении на 19-летних студентов. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Заводском районе. По данным полиции, у двух студентов произошел конфликт с 22-летним молодым человеком, в какой-то момент их оппонент схватился за нож.

В результате пострадавшие попали в больницу с многочисленными ранениями, информация об их состоянии не уточняется. После госпитализации медики сообщили о произошедшем в полицию.

Сотрудники МВД задержали подозреваемого, он признался в содеянном.

«Причины конфликта с потерпевшими и мотивы злоумышленника, побудившие его на совершение преступления, устанавливаются», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Если вину мужчины докажут, он может лишиться свободы на срок до 12 лет.

