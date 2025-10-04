СМИ: в Якутии нашли тела вдовы и сына известного политика

В Республике Саха (Якутия) нашли тела вдовы и сына известного политика Саввы Михайлова. Подозреваемой может быть несовершеннолетняя дочь, пишет Telegram-канал Baza.

«По данным «Базы», накануне в квартире дома в 202-м микрорайоне Якутска были найдены тела 40-летней Валерии и ее 11-летнего сына. Это семья общественника, бывшего зампреда якутского Госкомитета по занятости населения и бойца СВО Саввы Михайлова, который скончался в госпитале в 2023 году», — говорится в посте.

Как пишет канал, к преступлению может быть причастна их 16-летняя дочь. Сейчас следователи работают с подростком. С места преступления изъяли молоток и нож, следует из сообщения.

До этого в Ульяновске в квартире обнаружили тела матери и двух ее дочерей. По версии следствия, смертельные травмы членам семьи нанес отец. Он якобы был зависим от онлайн-казино, что становилось причиной конфликтов. Предположительно, во время одной из таких ссор мужчина схватился за нож.

