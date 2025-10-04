Орчанин избил гостя на своем дне рождения бутылкой из-под водки и шваброй

В Орске осудили мужчину, избившего гостя на дне рождения бутылкой и шваброй

В Орске вынесли приговор 36-летнему мужчине, который избил гостя на своем дне рождения, сделав его инвалидом. Об этом сообщили в Октябрьском районном суде.

Инцидент произошел во время празднования дня рождения обвиняемого. В ходе распития спиртных напитков между ним и его гостем произошел конфликт. Именинник взял бутылку из-под водки и нанес оппоненту удар по голове. Когда тот упал, он нанес мужчине еще несколько ударов ногами по туловищу, а затем продолжил избиение с помощью швабры.

В результате пострадавшему оказался причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Из-за полученных травм ему установлена вторая группа инвалидности.

Октябрьский районный суд Орска назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск потерпевшего о компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

