Россиянам объяснили, как избавиться от запаха пыли на одежде в шкафу

Появление характерного запаха пыли на одежде, хранящейся в шкафу, является своеобразным маркером определенных процессов, происходящих в микроклимате жилого помещения, рассказала «Газете.Ru» кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Этот запах формируется в результате окисления органических компонентов бытовой пыли, основу которой составляют микроскопические чешуйки кожи человека и животных, содержащие остатки кожного сала. При длительном хранении в условиях ограниченной вентиляции жиры и липиды, входящие в состав кожного секрета, подвергаются процессу медленного окисления кислородом воздуха, что и придает вещам характерный «затхлый» или «прогорклый» запах», — объяснила она.

Дополнительный вклад вносит деятельность микроорганизмов. Бактерии, присутствующие в пыли, потребляют органические частицы в составе пыли в качестве питательной среды. Продукты их метаболизма усиливают неприятный запах, особенно в условиях повышенной влажности. Современные пластиковые окна, улучшая теплоизоляцию, могут снижать естественную вентиляцию, что способствует увеличению уровня влажности в помещении и создает благоприятные условия для развития этих процессов.

«Для эффективного решения проблемы при уборке необходимо проветривать не только помещения, но и шкафы, оставляя их дверцы открытыми во время сквозного проветривания квартиры. Также необходимо проводить уборку внутри шкафов, обрабатывая полки и стенки слабым раствором уксуса или специализированными средствами, не повреждающими поверхности. Для поддержания необходимого уровня влажности могут использоваться бытовые осушители и кондиционеры, или химические адсорбенты, например, силикагелевые гранулы, помещенные в шкаф», — отметила эксперт.

Сезонную одежду перед длительным хранением следует подвергать профессиональной химчистке или стирке при высоких температурах, что позволяет разрушить органические загрязнения, служащие питательной средой для микроорганизмов. Для хранения лучше использовать материалы, позволяющие одежде «дышать», например, хлопковые чехлы вместо герметичных полиэтиленовых пакетов, резюмировала она.

Ранее россиянам раскрыли секреты безопасного выбора кондиционера для белья.