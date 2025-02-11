Россиянам раскрыли секреты безопасного выбора кондиционера для белья

Не все кондиционеры для белья одинаково хороши. Неправильно подобранный кондиционер может не только ухудшить состояние ткани, но и оказать негативное влияние на здоровье, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«При покупке этого средства обращайте внимание на состав. Недобросовестные производители могут использовать дешевые и потенциально вредные ингредиенты, которые вызывают аллергические реакции или наносят ущерб здоровью. Такие компоненты, как фосфаты, усиливают моющую способность стиральных порошков и кондиционеров, однако опасны для окружающей среды», — объяснил он.

Еще одним опасным ингредиентом являются хлорорганические соединения, такие как триклозан. Хотя он обладает антибактериальными свойствами, исследования показывают, что при длительном использовании триклозан может влиять на гормональный баланс организма и приводить к устойчивости бактерий к антибиотикам.

«Также стоит остерегаться сильных искусственных ароматизаторов. Да, приятно, когда белье пахнет свежестью, но слишком интенсивные запахи могут свидетельствовать о наличии большого количества химических добавок, которые раздражают кожу и дыхательные пути. Предпочтительнее выбирать кондиционеры с натуральными ароматическими маслами или вовсе без запаха», — отметил эксперт.

Кроме того, обратите внимание на консерванты. Парабены, широко используемые в косметике и бытовой химии, вызывают споры среди ученых. Есть предположения, что они могут оказывать эстрогеноподобное действие и влиять на эндокринную систему.

«И наконец, проверьте, содержит ли кондиционер оптические отбеливатели. Эти вещества остаются на ткани после стирки и могут вызывать аллергические реакции. Более безопасными считаются кондиционеры, содержащие натуральные энзимы, которые бережно ухаживают за тканью и не оказывают негативного влияния на организм», — резюмировал Дорохов.

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