На Украине ограничили доступ к данным о предприятиях ВПК

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о введении ограничений на публичный доступ к информации о предприятиях, входящих в состав военно-промышленного комплекса страны. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Свириденко, правительство приняло решение ограничить данные о предприятиях ВПК в открытых реестрах, включая информацию об их местоположении и производственных мощностях.

Глава правительства подчеркнула, что данная мера была предпринята по инициативе украинских производителей вооружений. По ее словам, принятые ограничения направлены исключительно на защиту оборонных предприятий и будут действовать только в период военного положения.

«Заложили предохранители, чтобы норма касалась именно оборонных производителей и именно во время действия военного положения», — отметила премьер-министр.

В ночь на 3 октября вооруженные силы России осуществили серию высокоточных ударов по объектам ВПК Украины. Целями ударов также стали элементы газовой и энергетической инфраструктуры, которые поддерживали функционирование предприятий ВПК.

Ранее на Западе заявили о секретном производстве дронов немецкой компании на Украине.