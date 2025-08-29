На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе заявили о секретном производстве дронов немецкой компании на Украине

Politico: на Украине немецкая компания производит дроны на секретных объектах
Inna Varenytsia/Reuters

Немецкая компания-производитель беспилотников Quantum Systems производит дроны на секретных объектах, расположенных на территории Украины. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на исполнительного директора Quantum Systems Ukraine Александра Бережного.

«Компания Quantum Systems смогла увеличить производство с 40 до 80 дронов в месяц на своих секретных объектах по всей Украине; ее немецкие заводы производят 120 дронов в месяц», — говорится в материале.

По данным издания, компания распределяет свое производство по всей территории республики. Журналисты отметили, что подобное решение позволяет минимизировать риски ударов по объектам.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика подписала документы о совместном производстве БПЛА с несколькими американскими компаниями. В первую очередь речь идет о дронах-перехватчиках, указал он. По его словам, на этом направлении был подписан «серьезный контракт».

Ранее во Франции раскрыли планы Renault по производству БПЛА на Украине.

