«Что они вообще здесь делают»: депутат Госдумы — о детях мигрантов

Депутат Миронов призвал депортировать семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу
Илья Питалев/РИА Новости

Попытки превратить школы в инструмент адаптации иноязычных детей в российское общество обречены на провал и приведут к дальнейшему обострению миграционного кризиса — об этом заявил «Газете.Ru» председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«Несмотря на предельную легкость тестов по русскому языку для поступающих в наши школы сдали менее 2% детей мигрантов. И теперь пошли жалостливые разговоры о сотнях тысяч детей, оставшихся вне школы. А что они здесь вообще делают? И кто виноват в этой ситуации? Россия или те, кто сюда приехал и притащил семьи, которые не готовы и не хотят принять культуру и ценности нашего общества?», — заявил депутат.

Миронов привел в пример Францию, где за несколько десятилетий многие поколения мигрантов прошли через государственные школы.

«Там целая система: и языковые группы, и интеграционные классы, и подготовительные курсы в странах, откуда прибывают мигранты. Но что в результате получили французы? Достаточно заглянуть в любой иммигрантский район Парижа или Марселя, чтобы быстро понять, как там дела с адаптацией. Это путь в пропасть. Если мы не хотим его повторить, не надо взваливать на школы задачу интеграции», — отметил депутат.

Он также считает недопустимым упрощать требования к приему иноязычных детей в общеобразовательные школы России.

«Ответственность за воспитание и развитие ребенка несут родители. Раз они свои обязанности не выполняют, либо пусть вместе возвращаются на родину, либо отправляют туда семьи. В ином случае, государство должно помочь им принять правильное решение — депортировать из России», — заключил Миронов.

Ранее в Госдуме призвали ввести ограничения для компаний, нанимающих мигрантов.

