В Госдуме призвали ввести ограничения для компаний, нанимающих мигрантов

В России необходимо ввести запрет на участие в государственных и муниципальных закупках компаний, которые принимают на работу мигрантов. С такой инициативой в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину выступил депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает 360.ru.

Свое предложение Миронов объяснил тем, что сегодня, согласно данным МВД, в российских фирмах трудятся более 6 млн мигрантов. Такой приток иностранных граждан создает сильную нагрузку на бюджет, забирая из него порядка 3 трлн рублей, заявил депутат.

«Огромные деньги идут на социальное и медицинское обслуживание иностранных граждан. Одни только траты на депортацию в прошлом году превысили один миллиард рублей», — отметил автор инициативы.

Исключение парламентарий предложил сделать только для организаций, которые привлекают не просто иностранцев, а высококвалифицированных специалистов.

До этого глава ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с «Газетой.Ru» заявил о намерении обязать находящихся в России мигрантов иметь действующий полис медицинского страхования. Если мигрант нарушит требование, его депортируют. В пояснении к проекту говорится, что такая мера поспособствует сохранению устойчивости системы здравоохранения РФ и снижению затрат средств на медицинское обслуживание иностранных граждан. По словам Слуцкого, за последние пять лет на лечение приезжих РФ уже потратила 60 млрд рублей.

Ранее Госдума предложила скорректировать экзамены по русскому языку для детей иностранцев.