Суд отказал «Шанинке» в иске против Рособрнадзора

Суд отказал «Шанинке» в иске против Рособрнадзора, запретившем прием студентов
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Московская высшая школа социальных и экономических наук («Шанинка») предприняла попытку оспорить предписание Рособрнадзора, которое запрещало прием абитуриентов по причине выявленных нарушений. Однако суд отклонил иск, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Рособрнадзора.

«Да, подтверждаем», — отметили в ведомстве.

В апреле Рособрнадзор провел внеплановую выездную проверку учебного заведения, поскольку истек срок исполнения предписания об устранении обязательных требований, выданного по результатам проверки в ноябре 2024 года.

В июле ведомство уведомило, что прием в «Шанинку» будет невозможен до тех пор, пока вуз не выполнит все предписания ведомства.

В итоге Рособрнадзор возбудил дело об административном правонарушении и ввел запрет на прием абитуриентов в образовательную организацию сроком на один год. Последующая повторная проверка показала, что нарушения не были устранены, что привело к выдаче вузу нового предписания.

Ранее Генпрокуратура потребовала вернуть государству Университет профсоюзов в Петербурге.

