Шанинку могут лишить аккредитации

Московская школа социальных и экономических наук (Шанинка) ожидает отзыва госаккредитации после проигранного суда Рособрнадзору. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к руководству вуза.

По данным издания, ректор Мария Сигова считает неизбежным «негативный сценарий» из-за решения суда, поддержавшего ведомство. В ноябре 2024 года Рособрнадзор выявил нарушения ФГОС, а в апреле 2025-го — запретил набор студентов, несмотря на устранение 80% недочетов.

«Школа еще не лишена аккредитации, но если вы найдете вариант, который считаете хорошим — мы готовы помочь. Всем сказали: думайте сами», — сказал собеседник.

В апреле Московской высшей школе социальных и экономических наук на год запретили набирать новых студентов, так как вуз не устранил нарушения, выявленные во время проверки осенью прошлого года, сообщает Рособрнадзор. Шанинке выдано новое предписание, которое необходимо было исполнить до 11 июля текущего года. Среди претензий к вузу — нарушение лицензионных требований и требований к выполнению аккредитационных показателей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Гарвардский университет может не пройти аккредитацию.