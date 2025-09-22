На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ГП обвинила ректора вуза в Петербурге в многолетнем личном обогащении

Генпрокуратура требует вернуть государству Университет профсоюзов в Петербурге
true
true
true
close
СПбГУП

Генпрокуратура подала в суд иск с требованием вернуть в собственность государства имущество Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В заявлении приводится историческая справка, согласно выводам из которой, Всеобщая конфедерация профсоюзов, Ленинградская федерация профсоюзов и ректор вуза Александр Запесоцкий якобы не имеют права распоряжаться имуществом ГУП и заключать какие-либо связанные с этим договоры, так как государство в годы СССР не передавало профсоюзным организациям право собственности.

По мнению прокуратуры, право собственности профсоюзов на общежитие, учебные корпуса и другие здания не являются законными, а сам Запесоцкий использует вуз «для личного обогащения», якобы декларируя убытки для получения госфинансирования и искусственно завышая расходы.

Надзорное ведомство требует наложить арест на недвижимость вуза, а затем передать ее государству.

В августе сообщалось о случае в Санкт-Петербурге, где преподаватель Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова предложил студентам заочного отделения поставить отметки за экзамен взамен на кофемашину стоимостью около 100 тысяч рублей.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Получение взятки» и «Служебный подлог».

Ранее в Москве арестовали профессора Сеченовского университета Амину Гараеву по делу о взятке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами