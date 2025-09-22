ГП обвинила ректора вуза в Петербурге в многолетнем личном обогащении

Генпрокуратура подала в суд иск с требованием вернуть в собственность государства имущество Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В заявлении приводится историческая справка, согласно выводам из которой, Всеобщая конфедерация профсоюзов, Ленинградская федерация профсоюзов и ректор вуза Александр Запесоцкий якобы не имеют права распоряжаться имуществом ГУП и заключать какие-либо связанные с этим договоры, так как государство в годы СССР не передавало профсоюзным организациям право собственности.

По мнению прокуратуры, право собственности профсоюзов на общежитие, учебные корпуса и другие здания не являются законными, а сам Запесоцкий использует вуз «для личного обогащения», якобы декларируя убытки для получения госфинансирования и искусственно завышая расходы.

Надзорное ведомство требует наложить арест на недвижимость вуза, а затем передать ее государству.

