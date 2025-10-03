На Алтае пенсионерка сломала руку школьнику на велосипеде

В Барнауле семья 12-летнего школьника разыскивает пожилую женщину, из-за которой покалечился их сын. Об этом сообщает издание «Катунь 24».

По словам барнаульцев, 1 октября их сын ехал на велосипеде в районе дома 28 по улице Молодежной, когда проходившая мимо женщина дернула его велосипед за руль. В итоге мальчик упал и сильно сломал руку. Увидев, что ребенок неудачно приземлился, женщина скрылась с места ЧП. Родители отметили, что женщине, проявившей агрессию, было на вид около 65 лет.

Медики диагностировали мальчику перелом локтевого отростка. Ребенку потребуется длительное лечение и реабилитация.

По факту инцидента семья написала заявление в полицию. В пресс-службе ведомства заявили, что с семьей свяжется инспектор по делам несовершеннолетних.

