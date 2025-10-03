На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Алтае пенсионерка сломала руку школьнику на велосипеде

В Барнауле пенсионерка сломала руку мальчику на велосипеде
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Барнауле семья 12-летнего школьника разыскивает пожилую женщину, из-за которой покалечился их сын. Об этом сообщает издание «Катунь 24».

По словам барнаульцев, 1 октября их сын ехал на велосипеде в районе дома 28 по улице Молодежной, когда проходившая мимо женщина дернула его велосипед за руль. В итоге мальчик упал и сильно сломал руку. Увидев, что ребенок неудачно приземлился, женщина скрылась с места ЧП. Родители отметили, что женщине, проявившей агрессию, было на вид около 65 лет.

Медики диагностировали мальчику перелом локтевого отростка. Ребенку потребуется длительное лечение и реабилитация.

По факту инцидента семья написала заявление в полицию. В пресс-службе ведомства заявили, что с семьей свяжется инспектор по делам несовершеннолетних.

Ранее в Краснодаре пенсионерка напала в автобусе на школьницу из-за места.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами