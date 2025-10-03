Женщина убралась в шкафу и выиграла $100 тысяч

В Ричмонде, штат Вирджиния, женщина по имени Альфреда Хокинс стала обладательницей $100 тысяч после того, как во время уборки в шкафу наткнулась на старый лотерейный билет, пишет Metro.

Хокинс начала проверять найденные билеты, и один из них оказался победным.

«Я чуть не потеряла сознание!» — призналась американка.

Хокинс пригласили на специальную церемонию, где ей вручили огромный чек с ее именем на сумму $100 тысяч. Как рассказали организаторы, Шансы на выигрыш главного приза составляли один к 1101600.

Американка рассказала, что пока не знает, на что потратит деньги. Скорее всего, по ее словам, часть средств пойдет на семейные траты, а оставшаяся сумма будет потрачена на отпуск.

