Мужчина в Китае повредил несколько фигур Терракотовой армии

В Китае задержали мужчину с психическими проблемами за порчу терракотовых воинов

В китайском городе Сиань мужчина повредил две фигуры знаменитой Терракотовой армии — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на управление общественной безопасности района Линьтун.

По информации ведомства, 30-летний мужчина по фамилии Сунь во время экскурсии по музейному комплексу перелез через ограждение и прыгнул в одну из ям, где стоят скульптуры воинов. В результате инцидента были повреждены две фигуры в доспехах, которые признаны реликвиями второго уровня.

Мужчину задержали. После медицинского осмотра выяснилось, что он страдает психическим заболеванием. Сейчас правоохранительные органы занимаются разбирательством по этому делу.

Терракотовую армию, охранявшую гробницу императора Цинь Шихуанди, нашли в 1974 году. Армия насчитывает тысячи фигур воинов, лошадей и колесниц. В 1987 году археологический памятник включили в список ЮНЕСКО.

Ранее в Уфе подростки украли статую матери с памятника многодетной семье.