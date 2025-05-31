В Мурманской области вандалы подожгли памятник героям Великой Отечественной войны

В поселке Ревда Ловозерского района Мурманской области неизвестные подожгли памятник, установленный в честь экипажа самолета, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Монумент увековечивает память о летчиках — капитане Григории Ивановиче Кузине, старшем лейтенанте Василии Григорьевиче Радине, старшем политруке Сергее Николаевиче Хоменке и воентехнике 1-го ранга Александре Ивановиче Лысенко.

После инцидента сотрудники отдела МВД России «Оленегорский» начали проверку. В ведомстве уточнили, что сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, причин пожара и лиц, причастных к поджогу. Следственные органы занимаются сбором улик, фиксируют следы преступления и анализируют факторы, необходимые для оценки ущерба и воссоздания полной картины событий.

По действующему законодательству, поджог памятника, посвященного событиям Великой Отечественной войны, квалифицируется как уголовное преступление по статье 243.4 УК РФ — умышленное уничтожение или повреждение мемориалов, посвященных памяти защитников Отечества и дням воинской славы.

За подобные действия предусмотрено наказание в виде штрафа от 2 до 5 млн рублей, до 480 часов обязательных работ, принудительных работ либо лишения свободы до пяти лет.

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