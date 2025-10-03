Психолог объяснила, как помочь школьнику организовать свой день

Продуктивность школьника зависит не только от его способностей, но и от умения грамотно совмещать учебную нагрузку в школе и дома. Об этом в интервью РИАМО сообщила психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко. Она подчеркнула, что обучение ребенка планированию с раннего возраста поможет ему в будущем эффективно справляться со своими задачами и избегать перегрузок.

«Нагрузка на современных учеников может превышать 10-13 часов, поэтому важно делать перерывы каждые 30-40 минут дома, как это происходит с переменами в школе. Даже кратковременный отдых поможет сохранить необходимую концентрацию и снизить уровень стресса», — отметила Мироненко.

Кроме того, по ее словам, важно создать для ребенка комфортное рабочее пространство. Стол должен быть удобным и функциональным, с достаточным освещением и пространством для всех необходимых принадлежностей.

Медицинский психолог Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля Анна Авдеева до этого объяснила, как защитить ребенка от выгорания в школе.

По ее словам, важно соблюдать режим дня. Специалист рекомендует укладывать ребенка спать в одно и то же время, а в периоды повышенных нагрузок увеличивать продолжительность сна на 1-1,5 часа. В режим дня первоклассника можно включить и дневной сон.

