Родителям объяснили, как защитить ребенка от выгорания в школе

Эмоциональное выгорание, традиционно считающееся проблемой взрослых, может произойти и у детей из-за высоких нагрузок и длительного стресса. Как пояснила в интервью «Радио 1» медицинский психолог Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля Анна Авдеева, распознать это состояние можно по характерным признакам: утрате мотивации, апатии, повышенной тревожности и резким перепадам настроения. К физиологическим проявлениям относятся нарушения сна, аппетита, а также головные боли и дискомфорт в животе.

Для профилактики эмоционального выгорания, по ее словам, важно соблюдать режим дня. Специалист рекомендует укладывать ребенка спать в одно и то же время, а в периоды повышенных нагрузок увеличивать продолжительность сна на 1-1,5 часа. В режим дня первоклассника можно включить и дневной сон.

Не менее важной составляющей защиты от выгорания является наличие свободного времени, которое ребенок может проводить по своему усмотрению. Кроме того, серьезную роль играет эмоциональная поддержка со стороны родителей, подчеркнула Авдеева.

«Не следует говорить ребенку, что он переживает по пустякам. Если ему трудно сказать, что он сейчас чувствует, можно попросить его нарисовать это, слепить или сделать коллаж из старых журналов. А разобравшись в причине, предложить варианты решения проблемы», — заключила эксперт.

Семейный психолог Юлия Метлова до этого говорила, что после школы детям стоит делать паузу в учебе, чтобы у них сохранялась мотивация делать домашние задания. По ее словам, перекус и 20-40 минут физической активности (например, прогулка) помогут школьникам восстановить внимание и рабочую память после возвращения из учебного учреждения.

Ранее врач назвал правила, которые нужно соблюдать при организации рабочего места для школьника.