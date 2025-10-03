Метеоролог спрогнозировал россиянам аномальные холода предстоящей зимой

По прогнозу Гидрометцентра зима 2025-2026 годов будет холоднее, чем предыдущая. С этим согласился синоптик и метеоролог Александр Ильин, подчеркнув в беседе с 360.ru, что в целом будет достаточно прохладно, а в отдельных регионах страны – аномально холодно.

«Уже сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке морозы до +10...+12 градусов жмут. Будет достаточно прохладно, а в некоторых регионах очень холодно», — отметил синоптик, добавив, что, однако, точные прогнозы делать пока рано.

В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов напомнил, что в этом году начало года было очень мягким с нехарактерной температурой воздуха – в частности, в европейской части страны температура воздуха оставалась на положительных отметках. С учетом такой теплой прошлой зимы озвучиваемые прогнозы о предстоящих холодах имеют смысл, считает он. Однако пока точность таких заявлений близка к случайности – это в большей степени вероятностный прогноз, подчеркнул Шувалов.

Напомним, накануне в Гидрометцентре сообщили, что будущая зима на большей части России будет холоднее, чем предыдущая. По словам синоптиков, на большей части европейской территории страны, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов январь ожидается значительно холоднее, чем в 2025 году.

Ранее москвичам рассказали о погоде в начале октября.