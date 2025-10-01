На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам рассказали о погоде в начале октября

Синоптик Цыганков: начало октября в Москве и области отметится сухой погодой
Антон Кардашов/Агентство «Москва»

В начале октября погода в Москве и Московской области будет солнечной, относительной сухой, но прохладной. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил начальник ситуационного отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«У нас поток после теплого сентября поменялся — практически вся европейская территория на 3-4 градуса ниже нормы. Присутствует высокое давление. За счет этого большие перепады: ночью — до -4, а днем +10...+12 градусов», — отметил синоптик.

В выходные, по его словам, погода немного испортится: в субботу преимущественно без осадков, в воскресенье облачно и местами дождь. Температуры останутся примерно те же +11...+13 °C, заключил Цыганков.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого сообщил, что в ближайшие дни жители многих регионов европейской части России столкнутся с ночными заморозками. Столбики термометров ночью могут опускаться до отметок -2...-6 °C.

Ранее синоптик назвал экстремально высоким давление в Москве.

