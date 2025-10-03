У стрелка в Дагестане нашли оборудование для майнинга

У мужчины, устроившего стрельбу около школы в селе Унцукуль в Дагестане, правоохранители нашли оборудование для майнинга. Об этом сообщили РИА Новости в администрации Унцукульского района.

По словам собеседника агентства стрелок ранее являлся работником районных электросетей.

«У бывшего 46-летнего работника районных электрических сетей, который стрелял в пострадавших, вчера при проведении оперативных мероприятий правоохранительными органами были обнаружены майнинг-аппараты», — отметил он.

Стрельба в селе Унцукуль произошла 2 октября. Изначально СМИ утверждали, что огонь открыли в местной школе — но МВД России опровергло эту информацию. По данным ведомства, конфликт произошел на территории, прилегающей к учебному заведению, в котором участвовали шестеро взрослых. Один из них применил травматическое оружие. Ранения получили трое человек. Один из пострадавших во время стрельбы находится в тяжелом состоянии.

