В иркутском лесу нашли майнинг-ферму, оставившую без света целый поселок

В Иркутской области лесная майнинг-ферма оставила жителей поселка без света

В Иркутской области обнаружили майнинговую ферму, которая работала незаконно. Об этом сообщает ОГУЭП Облкоммунэнерго.

Инцидент, благодаря которому обнаружили ферму, произошел в поселке Малое Голоустное. После короткого замыкания на врезке у местных жителей пропал свет.

«Без света остались шесть социальных объектов и 486 домов (1262 человека)», – сообщается в публикации.

Прибыв на место, специалисты обнаружили в лесном массиве помещение с необходимым для добычи криптовалюты оборудованием. Неизвестные установили трансформатор мощностью 250кВА и повесили на дерево распределительный щит, с помощью которого внутрь подавалось питание.

Сотрудники ответственной за подачу энергии компании обратились в полицию. На данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут причастных. Рассчитывается ущерб, который нанесли злоумышленники. В компании подчеркнули, что неизвестные создали угрозу не только для энергоснабжения, но и для безопасности жителей поселка.

