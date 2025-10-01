В России предложили ввести ОГЭ по физкультуре

Министерство физической культуры и спорта Московской области предложило ввести основной государственный экзамен (ОГЭ) по физкультуре. Об этом в ходе заседания комиссии Государственного совета по направлению «Физическая культура и спорт» сообщил глава ведомства Дмитрий Абаренов, передает ТАСС.

«У нас есть предложение, и с администрацией президента тоже обсуждали, в ОГЭ после девятых классов ввести физкультуру и экзамен обязательный в виде ГТО. Золотой знак — «пятерка», как пример, серебряный — «четверка» и «тройка» — бронзовый знак», — сказал министр.

Он также заявил, что для школьников, освобожденных от занятий физкультурой, предусмотрены тесты на знание предмета.

«Чтобы дети максимально приобщились соответственно к урокам физкультуры с самого раннего возраста», — отметил Абаренов.

Накануне сообщалось, что в одной из школ Перми детям предложили сдать вейпы в обмен на хорошую отметку по физкультуре. Как рассказала директор школы, пока образовательное учреждение не проводило акцию официально и проверяет, понравится ли это предложение ученикам.

Ранее российские ученые призвали изменить подход к школьной физкультуре.