Врач предупредила, о чем может сигнализировать аритмия после еды

Врач Савонина: аритмия после еды может возникать из-за проблем с ЖКТ
Shutterstock

Появление аритмии после еды может сигнализировать о проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Об этом kp.ru рассказала врач-кардиолог, аритмолог, врач функциональной диагностики Больницы Пирогова Ольга Савонина.

По ее словам, в этом случае важно сначала провериться на наличие сердечно-сосудистых заболеваний, исключить патологию сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы и анемии. Если эти болезни не подтвердятся, важно проверить ЖКТ. Врач пояснила, что аритмия может возникнуть на фоне язвы, воспалительных процессов или онкопатологий желудка.

«Виновником аритмии может быть и ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь). Когда воспаляется нижний отдел пищевода, он контактирует с левым предсердием, что, в свою очередь, является фактором риска для увеличения частоты сердечных сокращений и развития сердцебиения и аритмии», — уточнила Савонина.

Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова до этого рассказала, что продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров, добавленного сахара и соли могут быть опасны для сердца. По ее словам, употребление жирной пищи — такой как фастфуд, кондитерские изделия и жирные сорта мяса — может приводить к повышению уровня «плохого» холестерина и образованию бляшек в сосудах.

Ранее был опровергнут миф о вреде тренировок для сердца.

