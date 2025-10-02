На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мать, напоившая ребенка «коньяком» на камеру, прокомментировала случившееся

В Краснодаре нашли мать, напоившую ребенка коньяком на камеру
В Краснодаре 21-летняя мать, напоившая ребенка якобы коньяком на камеру, прокомментировала случившееся. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По словам девушки, на скандальном видео, где она якобы напоила малолетнюю дочь коньяком, она на самом деле дала девочке чай. Это была шутка — изначально видео опубликовали в общей группе со знакомыми.

Сотрудники отдела ПДН осмотрели жилище семьи и не обнаружили признаков неблагополучия. В рамках процессуальной проверки, проводимой правоохранителями по факту случившегося, рассмотрят вопрос о привлечении молодой матери к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ — неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

На видео, ставшем причиной проверки, девушка дала своей дочери рюмку и заявила, что в ней коньяк. Когда девочка сделала несколько глотков, родительница уточнила: «Вкусно, да?».

Ранее ученые объяснили, почему нельзя предлагать алкоголь детям.

