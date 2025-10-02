На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Закусывай»: на Кубани мать поила ребенка коньяком и снимала это на видео

В Краснодаре мать поила ребенка спиртным и снимала это на камеру
true
true
true
close
Telegram-канал «ЧП Краснодара и края»

В Краснодарском крае полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором мать поит ребенка, предположительно, коньяком. Об этом сообщает «Краснодар».

На видео, появившемся в одном из родительских чатов, а затем — в Telegram-канале «ЧП Краснодара и края», женщина дает своей малолетней дочери рюмку, заявляя, что в ней коньяк. Когда девочка делает несколько глотков, родительница уточняет: «Вкусно, да?»

На еще одном видео мать демонстрирует бутылку с коньяком, из которой только что якобы наливала содержимое в рюмку.

«Мама тебе накатит. Давай, доченька, пить. Закусывай», — добавляет женщина.

В пресс-службе полиции заявили, что устанавливают личность матери и проводят проверку по факту публикации.

Ранее ученые объяснили, почему нельзя предлагать алкоголь детям.

