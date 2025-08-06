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Безработный петербуржец надругался над семилетней падчерицей

Neva.Today: в Петербурге отчима обвинили в надругательстве над падчерицей
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Annette Riedl/dpa/Global Look Press

В Петербурге 40-летнего мужчину обвинили в надругательстве над семилетней падчерицей. Об этом сообщает Neva.Today.

По словам матери семилетней девочки, которая обратилась в полицию 4 августа, ее супруг, приходящийся ребенку отчимом, надругался над малолетней 1 августа. В день обращения правоохранительные органы задержали подозреваемого. Мужчина является безработным. В настоящее время он содержится в изоляторе временного содержания.

Следственные органы проводят проверку по факту обращения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Подмосковье тренер-педофил изнасиловал пять школьниц и получил 21 год строгого режима. В колонии он пройдет лечение у врача-психиатра.

Ранее мужчина семь лет насиловал дочь и выдал ее замуж, когда она забеременела.

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