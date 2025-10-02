На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России проведут два крупных гастрономических фестиваля

Более 1000 ресторанов представят локальные продукты и русскую кухню в 50 городах
Пресс-служба РРФ

В октябре команда Российского ресторанного фестиваля (РРФ) во главе с ресторатором Александром Сысоевым запустит два масштабных гастрономических мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба организации.

С 1 по 15 октября пройдет фестиваль «Новые имена», участниками которого станут рестораны, открывшиеся не ранее марта 2024 года. Следом, с 15 по 30 октября, состоится большой Российский ресторанный фестиваль.

Оба события объединят более 1000 ресторанов в 50 городах России — от Калининграда до Владивостока. В их числе такие популярные туристические направления, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань.

«Оба фестиваля развивают русскую гастрономию, поддерживают традиции и дают приток гостей в ресторанную индустрию, которая по праву является одной из лучших в мире. Плюс это отличная возможность развиваться молодым талантам и меняться хорошо знакомым местам», — отметил Сысоев

Организаторы уточнили, что в этом году основной акцент сделан на локальных продуктах и российских винах. Участникам предложено создать сет из четырех и более блюд стоимостью от 1790 рублей. В рамках РРФ Одно из блюд должно быть либо местным специалитетом, либо классическим представителем русской гастрономии, таким как борщ, салат оливье или орешки со сгущенкой. Также возможно дополнение в виде пэйринга с российским вином.

Александр Сысоев подчеркнул важность проекта для популяризации внутреннего туризма.

«Еще одна цель проекта — комфортное изучение страны как для жителей России, так и иностранцев. Акцент сделан на локальные продукты, традиционные рецепты и по-настоящему новый взгляд на гастрономию — нам есть чем гордиться, и РРФ это снова подтверждает», — подчеркнул он.

