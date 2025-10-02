На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Владелица кафе опасается банкротства после 50 ограблений за 4 года

UPI: кафе женщины в Лондоне за 4 года ограбили 50 раз
Shutterstock

Владелица небольшого кафе на юге Лондона заявила, что ее бизнес оказался на грани закрытия после того, как заведение было ограблено около 50 раз с момента открытия в 2021 году, пишет Metro.

Кафе Stephanie's в районе Вест-Далвич регулярно становится целью преступников, которые используют режущее оборудование, чтобы вскрывать металлические контейнеры с запасами. Воры похищают продукты, алкоголь и даже мебель. По словам хозяйки, однажды из холодильника украли целый запас мороженого.

В сентябре злоумышленники проникли в кафе дважды за одну неделю — 16 и 18 числа. Они отключали камеры видеонаблюдения или отворачивали их, чтобы остаться незамеченными. Несмотря на то, что полиция реагировала оперативно, сами кражи остаются безнаказанными.

Владелица заведения, Стефани Морган, рассказала, что регулярные взломы наносят бизнесу десятки тысяч долларов убытков. Женщина утверждает, что преступники используют близость парка и станции метро, чтобы скрыться после налетов. Несмотря на установку дополнительных камер и сигнализации, ситуация остается критической.

Кафе за три года существования успело завоевать лояльную клиентуру, но хозяйка признается, что каждое утро боится прийти и увидеть очередные следы разгрома.

«Нам нужна реальная помощь, дополнительные камеры и внимание властей. В одиночку бизнес просто не справится», — подчеркнула она.

