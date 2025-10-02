На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали варианты лучших подарков для учителей

Специалист Богачева: книги и сладости можно подарить учителям
Monkey Business Images/Shutterstock/FOTODOM

Учителям в качестве подарка можно выбрать книги, особенно по искусству или профильной дисциплине, а также красиво оформленные сладости, упакованные в кондитерской. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по этикету Екатерина Богачева.

По ее словам, можно также выбрать цветы, однако, лучше, чтобы это был один красиво оформленный букет от всего класса, потому что за большим количеством цветов труднее ухаживать. К беспроигрышным вариантам эксперт отнесла стильную канцелярию, например, гравированную ручку или кожгалантерейные подставки под приборы. Кроме того, можно подарить изделия из фарфора — чайную пару или вазу для цветов.

«То есть то, что сделает ежедневную работу учителя не только комфортной, но и красивой. Для этого нужно за человеком понаблюдать: что он предпочитает, какими предметами пользуется», — подчеркнула Богачева.

2 октября в Минпросвещения допустили пересмотр лимита стоимости подарков и цветов для учителей. В ведомстве заявили, что предельную цену можно пересмотреть в случае положительного заключения антикоррупционной экспертизы и с учетом общей экономической ситуации. При этом в Минпросвещения обратили внимание на то, что обычный подарок до 3 тыс. руб. или цветы стали традицией, актом благодарности и знаком внимания в профессиональные праздники педагогов.

Ранее в России оценили идею перенести начало учебного дня в школах.

