Неизвестный с ножом напал на синагогу в Манчестере

Четыре человека пострадали в результате нападения неизвестного с ножом в синагоге еврейской общины «Хитон Парк» в Манчестере. Об этом говорится в официальном заявлении местной полиции.

«Скорая помощь прибыла на место происшествия в 9:41 и оказывает помощь людям. В настоящее время четверо из них получили ранения в результате столкновения с автомобилем, а также ножевые ранения», — сообщили в правоохранительных органах.

Вызов поступил от местного жителя, ставшего свидетелем того, как нападавший на автомобиле наехал на людей, после чего нанес одному из них ножевое ранение. Позднее в ведомстве уточнили, что в результате перестрелки с сотрудниками полиции преступник, предположительно, был ранен.

Накануне в доме на севере Мюнхена произошел крупный пожар со взрывами, очевидцы слышали выстрелы. В горящем здании были обнаружены несколько мин-ловушек, ручные гранаты и растяжки. По предварительной информации, мужчина заложил взрывчатку в доме своих родителей, поджег его, после чего покончил с собой. По данным полиции, недалеко от места преступления нашли письмо с угрозой применения взрывчатки на традиционном немецком фестивале «Октоберфест». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее саратовец с ножом изрезал двух студентов.