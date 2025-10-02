ЛДПР представила стратегию развития до 2030 года

Более 700 партийцев и сторонников ЛДПР из всех регионов России приняли участие в 37-м съезде партии, прошедшем 2 октября. Об этом сообщила пресс-служба ЛДПР.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий представил участникам съезда стратегию развития партии до 2030 года. По его словам, в ближайшие пять лет ЛДПР должна реализовать накопленный потенциал, сохраняя устойчивую позицию главной оппозиционной партии страны. По его словам, уровень доверия к ЛДПР должен вырасти более чем до 20%.

«Именно масштабирование ЛДПР – первый шаг, который позволит полноценно работать на земле. Задача 2026 года – масштабировать фракцию в Госдуме минимум вдвое. У нас сейчас более 4 тыс. депутатов всех уровней. К 2030 году должно быть не менее 10 тыс.. Мы выросли в количестве членов почти на 100 тысяч человек. Сейчас нас 402 тыс.. К 2030 году нас должно быть не менее 700 тыс. человек», — подчеркнул он.

Слуцкий отметил, что новая программа ЛДПР будет учитывать ключевые приоритеты государственной политики и поддерживать курс президента России.

«Мы должны стать надежным партнером президента России Владимира Путина по реализации его стратегических целей. Мы должны иметь свою программу достижения этих целей, конкурировать с партией власти и продвигать наши решения», — заявил он.

Говоря о предстоящей избирательной кампании, Слуцкий выразил уверенность, что ЛДПР станет сильнее и лучше, несмотря на высокую конкуренцию.

«Программа ЛДПР, с которой мы пойдем на выборы 2026 года, должна быть сформирована в ближайшие шесть месяцев. В ней будет и наше глобальное видение развития России, Русского мира, русской цивилизации», — рассказал он.

Также лидер ЛДПР объявил о запуске проекта по трудоустройству и социальной адаптации вернувшихся с фронта военнослужащих.

«Это о занятости в широком смысле: трудоустройство, признание, досуг. Мы все должны дать возможность ветеранам интегрироваться в мирную жизнь», – заявил он.

Особый акцент был сделан на работе с молодежью. По мнению лидера партии, к 2030 году средний возраст партийцев не должен превышать 40 лет.

«Поручаю Молодежке ЛДПР провести глобальный мониторинг возможностей молодежи в России и представить реальные данные к марту 2026 года», – рассказал он.

Еще одной важной задачей стало развитие малых городов России. Для сохранения экономики, культуры, традиций и уклада жизни в таких населенных пунктах предложено создать отдельную государственную программу, включающую подготовку управленческих кадров.