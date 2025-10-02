На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ увеличилось количество желающих сменить мобильного оператора

«Ъ»: в РФ на 19% выросло количество желающих сменить мобильного оператора
Depositphotos

В России выросло количество желающих сменить мобильного оператора, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на НИЦ Телеком.

По информации издания, только 25% заявок на перенос номера были успешно выполнены в 2025 году. Общее количество желающих сменить оператора увеличилось на 19%.

Авторы публикации указывают, что НИЦ Телеком выступает «арбитром» между операторами связи при переносе номера, и это позволило увеличить количество успешных переносов.

«По итогам первого месяца независимого арбитража мы уже видим, что статистика переносов меняется в лучшую сторону. Количество отказов по причине несовпадения персональных данных в сентябре снизилось практически на 50%, если сравнивать с предыдущим месяцем», — отметил замгендиректора НИЦ Телеком Владимир Рисман.

В июле эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали «Газете.Ru», что в России участились случаи кражи SIM-карт, которые мошенники используют в своих целях. Они объяснили, как злоумышленники получают доступ к номерам и какие последствия могут ждать жертв.

Ключевой риск связан с так называемой схемой SIM Swapping — переноса идентификаторов SIM-карты (ICCID, IMSI) на новую карту, контролируемую злоумышленником. В результате настоящая SIM-карта блокируется, а все вызовы, сообщения и коды двухфакторной аутентификации начинают поступать на устройство преступника.

Ранее в России ввели штрафы за передачу номеров в корыстных целях.

