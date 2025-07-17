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В России ввели штрафы за передачу номеров в корыстных целях

Госдума РФ одобрила поправки о штрафах за передачу номеров в корыстных целях
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Госдума одобрила поправки о введении уголовного наказания за передачу абонентских номеров в корыстных целях или в целях совершения преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на думскую базу.

Законопроектом предлагается ввести в уголовный кодекс новую статью 274.4 (организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ).

Сообщается, что передача номеров в рамках оказания услуг связи в корыстных целях повлечет штраф в размере 700 тыс. рублей или сумму зарплаты осужденного за два года с лишением права занимать определенные должности в этот период.

Альтернативные варианты наказания — принудительные работы или лишение свободы на три года. Кроме того, отмечается, что участие в такой деятельности будет караться штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.

До этого Госдума приняла поправки о переносе введения штрафов за упоминание наркотиков в литературе и искусстве без надлежащей маркировки на 1 марта 2026 года. Закон запрещает любую форму пропаганды наркотических веществ, психотропных препаратов и их аналогов, а также растений, содержащих наркотики.

Ранее политолог назвал поправки в КоАП и УК РФ невыгодными только для мошенников.

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